PlayStation 5 Pro буде несумісна зі стандартними декоративними боковими панелями PS5

Нещодавно магазин Amazon Japan поділився інфографікою, в якій детально описано сумісність аксесуарів для PlayStation 5 та майбутньої PlayStation 5 Pro, а також показано, які елементи можуть бути сумісними.

Хоча модель Pro буде підтримувати підставку і дисковод від PS5 Slim, вона не буде сумісна з декоративними бічними панелями ні з оригінальною PS5, ні з PS5 Slim, як видно на зображенні поширеному Amazon Japan.

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На інфографіці показано, що підставка від попередніх версій PS5 і дисковод, призначений для PS5 Slim, працюватимуть з версією Pro.



Підтримка аксесуарів PlayStation 5 Pro / Фото Amazon

Нова модель Sony потребуватиме унікальних декоративних бокових панелей, оскільки стандартні від PS5 або PS5 Slim не підійдуть. Хоча дизайн PS5 Pro передбачає, що нижні частини бічних панелей можуть бути сумісні з боковими панелями PS5 Slim для сумісності з дисководами, Sony ще не підтвердила окремий випуск декоративних панелей спеціально для моделі Pro.

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Нагадаємо, що реліз PlayStation 5 Pro запланований на 7 листопада 2024 року. Консоль зявиться і в Україні, однак точні дати наразі невідомі. А проте, в мережі вже з'явилися форми попереднього замовлення і ціни на консоль сягають 50000 гривень.