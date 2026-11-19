Фанати п'ять років сперечалися, чи справді дивний будинок із ремастера GTA: San Andreas – це натяк на GTA 6. Тепер з'ясувалося, що вони мали рацію.

Звідки взялася теорія?

У 2021 році Rockstar Games випустила ремастер-збірку ігор GTA епохи PS2. Вона вийшла неоднозначною, пише IGN. Проте одна деталь привернула увагу: у новій версії GTA: San Andreas з'явилося зображення будинку, якого не було в оригіналі. Він не скидався на локацію з жодної іншої гри серії.

Шанувальники припустили, що це натяк і перший погляд на GTA 6. Як з'ясувалося, вони не помилилися.

Де знаходиться будинок?

Будинок справжній. Він розташований в окрузі Леонарда, в передмісті Белвілл. Його знайшов Джаред зі спільноти маперів GTA. Якщо підійти до гаража, у будинок можна проникнути. Всередині стає зрозуміло, що це лігво людини, схильної до теорій змови. Це не звичайні внутрішньоігрові марення: автор записів вірить, що живе у відеогрі.



Локацію з GTA: San Andreas знайшли у GTA 6 / Скриншот IGN

Численні нотатки розповідають, що герой не може покинути Леоніду. Він намагався купити квиток до Лос-Сантоса, але не вдалося. Виїхати машиною за межі штату теж не вийшло, тож тепер він планує втекти на човні.

Також він зазначає, що серед неігрових персонажів надзвичайно багато двійників. За його словами, за зачиненими дверима нічого немає, сусіди не можуть зайти у власні будинки, а люди проходять крізь стіни або "глючать".

Окремо є графік із комічно великим стрибком насильницької злочинності та шістки, написані скрізь. Імовірно, так Rockstar жартує з тих гравців, які довели себе до божевілля, вигадуючи теорії про цю гру.

Хто такі "J" і "L"?

Один із найцікавіших моментів: змовник вирішив, що двоє людей, яких він називає "J" (Джейсон) і "L" (Люсія), імунні до проблем, з якими стикається він сам. Це натякає, що вони вільні й автономні. Хоча насправді в них може бути найменше автономії, адже ними керує гравець.

Водночас вони відроджуються, здебільшого не стикаються з довгостроковими юридичними наслідками й можуть влаштовувати хаос, тож обмежені менше за неігрових персонажів.

Невідомо, чи будинок із самого початку задумували таким, чи хтось зі студії вирішив пожартувати, побачивши, як теорії доводять фанатів до сказу.

Як зустріли гру?

GTA 6 б'є рекорди. Гра приваблює величезний трафік на Twitch, YouTube і Kick, де мільйони людей просто дивляться, як в неї грають. IGN поставив їй 10 із 10, і схожі оцінки лунають по всій індустрії.

Гру номінували на "Гру року", а на Metacritic вона зараз ділить із The Legend of Zelda: Ocarina of Time звання найвище оціненої гри всіх часів. Позиція може змінитися, коли в найближчі тижні з'являться нові рецензії.