За увесь час існування GTA 5 геймери так і не отримали жодного сюжетного доповнення для основної гри, оскільки вся увага розробників була зосереджена на контенті для GTA Online.

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Однак, схоже, що в Rockstar вирішили дещо змінити підхід і ця новина має неабияк втішити фанатів серії.

На одному з форумів, присвячених GTA, відомий інсайдер Tez2 вставив свої "5 копійок" в дискусію про те чи будуть в новинці DLC, розраховані на однокористувацький режим.

SP DLC розглядалися для кожної гри, починаючи з GTA IV. За винятком того, що GTA V і RDR2 так і не отримали їх через зосередженість на онлайні та вже розпочату роботу над наступною грою, – стверджує геймер.

Потому інсайдер пригадав відомості від Джейсона Шраєра, які вказують на те, що Rockstar намагаються підходити до розробки якомога виваженіше аби запобігти перепрацюванням та хаосу.

Саме тому, за словами Tez2, доповнення для GTA 6 будуть нагадувати "епізодичний контент" та виходитимуть "щорічно або раз на два роки".

Це може означати, що сюжетна кампанія GTA 6 з часом фактично отримуватиме нові "серії", для яких не обов'язково буде грати в онлайн режим.

Звичайно, до тих пір, поки Rockstar не підтвердить цієї інформації офіційно, це все залишається чутками, хоча, без сумніву, більшість фанатів серії хотіли б аби цей контент-план був реальністю.