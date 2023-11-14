За все время существования GTA 5 геймеры так и не получили ни одного сюжетного дополнения для основной игры, поскольку все внимание разработчиков было сосредоточено на контенте GTA Online.

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Однако, похоже, что в Rockstar решили несколько изменить подход и эта новость должна порадовать фанатов серии.

На одном из форумов, посвященных GTA, известный инсайдер Tez2 вставил свои "5 копеек" в дискуссию о том, будут ли в новинке DLC, рассчитанные на однопользовательский режим.

SP DLC рассматривались для каждой игры, начиная с GTA IV. За исключением того, что GTA V и RDR2 так и не получили их из-за сосредоточенности на онлайне и уже начатой работы над следующей игрой, – утверждает геймер.

Потом инсайдер вспомнил сведения от Джейсона Шраера, указывающие на то, что Rockstar пытаются подходить к разработке как можно более взвешенно, чтобы предотвратить переработки и хаос.

Именно поэтому, по словам Tez2, дополнения для GTA 6 будут напоминать "эпизодический контент" и выходить "ежегодно или раз в два года".

Это может означать, что сюжетная кампания GTA 6 со временем будет фактически получать новые "серии", для которых не обязательно будет играть в онлайн режим.

Конечно, до тех пор пока Rockstar не подтвердит эту информацию официально, это все остается слухами, хотя, без сомнения, большинство фанатов серии хотели бы чтобы этот контент-план был реальностью.