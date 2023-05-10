Starfield є однією з найбільш очікуваних відеоігор 2023 року, однак геймерів може неабияк засмутити нова інформація про майбутній проєкт.

Важливо PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Мікротранзакції не є чимось новим для Bethesda, адже вони винайшли унікальний їх вид, який не часто зустрінеш в інших іграх.

Зокрема, мова про Bethesda Creation Club – магазин преміальних модів, який з'явився у Fallout 4, хоча спершу розробники обіцяли, що в цій грі не буде мікротранзакцій.

Щодо планів про їх включення до Starfield, Тодд Говард та компанія поки що не давали ніяких коментарів, але схоже, що у геймерів все ж буде шанс купити щось на кшталт сумнозвісної "броні для коня" з Oblivion і в майбутній RPG.

Таке припущення можна зробити через публікацію вікового рейтингу ESRB для Starfield. Відеогра отримала ценз 17+ через "Кров, нецензурну лексику, непристойні теми, вживання наркотиків і насильство".

Тизер-трейлер Starfield: відео

Також на сторінці гри є примітка, що Starfield включає "Покупки в грі (PC, Xbox Series)".

Однак слід зазначити, що таке формулювання може стосуватися багатьох різних систем. Тож це може бути щось на кшталт магазину для майбутніх DLC, подібних до тих які мав Skyrim, таких як Dawnguard, Hearthfire або Dragonborn.

Проте більшість геймерів все ж впевнені, що Bethesda планує додати Creation Club у Starfield.

Зауважте, реліз Starfield заплановано на 6 вересня 2023 року на ПК та Xbox Series X/S.