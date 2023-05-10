Starfield является одной из самых ожидаемых видеоигр 2023 года, однако геймеров может огорчить новая информация о будущем проекте.

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Микротранзакции не являются чем-то новым для Bethesda, ведь они изобрели уникальный их вид, который не часто встретишь в других играх.

В частности, речь о Bethesda Creation Club – магазине премиальных модов, который появился в Fallout 4, хотя сначала разработчики обещали, что в этой игре не будет микротранзакций.

Относительно планов об их включении в Starfield, Тодд Говард и компания пока не давали никаких комментариев, но похоже, что у геймеров все же будет шанс купить что-то вроде печально известной "брони для коня" из Oblivion и в будущей RPG.

Такое предположение можно сделать из-за публикации возрастного рейтинга ESRB для Starfield. Видеоигра получила ценз 17+ за "Кровь, нецензурную лексику, непристойные темы, употребление наркотиков и насилие".

Тизер-трейлер Starfield: видео

Также на странице игры есть примечание, что Starfield включает "Покупки в игре (PC, Xbox Series)".

Однако следует отметить, что такая формулировка может касаться многих разных систем. Это может быть что-то вроде магазина для будущих DLC, похожих на те, которые имел Skyrim, таких, как Dawnguard, Hearthfire или Dragonborn.

Однако большинство геймеров все же уверены, что Bethesda планирует добавить Creation Club в Starfield.

Заметьте, релиз Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X/S.