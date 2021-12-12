Нещодавно ми розповідали про досить цікавий випадок, який знову зробив популярною гру Metal Gear Solid. Річ у тім, що одна стрімерка випадково знайшла у цій відеогрі баг, який одразу ж зацікавив спідраннерів. За допомогою цього недоліку вони змогли оновити майже всі світові рекорди зі швидкісного проходження Metal Gear Solid.

Детальніше Бум світових рекордів: стрімерка випадково знайшла дуже корисний баг у грі Metal Gear Solid

А цього разу в схожу ситуацію потрапила відома гра Bloodborne, у якій через шість років після релізу знайшли цікавий баг. Геймери відзначають, що за допомогою цього недоліку можна майже миттєво розправлятися навіть з найскладнішими босами, а найголовніше, що він активується досить просто.

Для цього треба взяти в руки дворучний варіант зброї з назвою "Whirligig Saw" ("Пила-вертушка"), а потім, під час спеціальної атаки, зайти у свій інвентар. Там потрібно видалити цей різновид пили з активної клітинки. І якщо зробити все правильно, то гра автоматично дасть у руки вогнепальну зброю, у якої буде необмежений запас набоїв у магазині. Варто додати, що найефективніше цей баг працює з "Cannon" ("Гармата") – найпотужнішою такою зброєю у Bloodborne.

Як активувати цей баг: відео

Зрозуміло, що цей баг одразу ж зацікавив майже всіх спідраннерів відеогри Bloodborne, які за допомогою такої зламаної зброї навчилися ліквідовувати своїх ворогів за лічені секунди. Вони вже почали оновлювати майже всі світові рекорди зі швидкісного проходження цієї гри, а найактивніше вони це роблять у категорії "All Bosses" ("Усі боси").

Наприклад, новий рекорд у ній був встановлений лише сьогодні вночі. А зробив це геймер з нікнеймом GiantCookieJar, який зміг пройти Bloodborne всього за 58 хвилин та 13 секунд. Наостанок варто відзначити, що в цього спідраннера є чимало конкурентів, а тому можна припустити, що це ще не останнє оновлення рекорду.

Запис рекордного проходження: відео