Недавно мы рассказывали о довольно интересном случае, который снова сделал популярной игру Metal Gear Solid. Дело в том, что одна стримерша случайно нашла в этой видеоигре баг, который сразу же заинтересовал спидраннеров. С помощью этого недостатка они смогли обновить почти все мировые рекорды по скоростному прохождению Metal Gear Solid.

Подробнее Бум мировых рекордов: стримерша случайно нашла очень полезный баг в игре Metal Gear Solid

А на этот раз в похожую ситуацию попала известная игра Bloodborne, в которой через шесть лет после релиза был найден интересный баг. Геймеры отмечают, что с помощью этого недостатка можно почти мгновенно расправляться даже со самыми сложными боссами, а самое главное, что он активируется достаточно просто.

Для этого нужно взять в руки двуручный вариант оружия с названием "Whirligig Saw" ("Пила-вертушка"), а затем, во время специальной атаки, зайти в свой инвентарь. Там нужно удалить эту разновидность пилы из активной ячейки. И если сделать все правильно, то игра автоматически даст в руки огнестрельное оружие, у которого будет неограниченный запас патронов в магазине. Стоит добавить, что наиболее эффективно этот баг работает с "Cannon" ("Пушка") – самым мощным таким оружием в Bloodborne.

Как активировать этот баг: видео

Понятно, что этот баг сразу же заинтересовал почти всех спидраннеров видеоигры Bloodborne, которые с помощью такого сломанного оружия научились ликвидировать своих врагов за считанные секунды. Они уже начали обновлять почти все мировые рекорды по скоростному прохождению этой игры, а наиболее активно они это делают в категории "All Bosses" ("Все боссы").

К примеру, новый рекорд в ней был установлен только сегодня ночью. А сделал это геймер с никнеймом GiantCookieJar, который смог пройти Bloodborne всего за 58 минут и 13 секунд. Напоследок стоит отметить, что у этого спидраннера есть немало конкурентов, а потому можно предположить, что это еще не последнее обновление рекорда.

Запись рекордного прохождения: видео