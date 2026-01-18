Минулого тижня у Call of Duty: Black Ops 7 вийшло оновлення Season One Reloaded, яке принесло у гру багато нового контенту, серед якого і кілька мап, інформує 24 Канал з посиланням на Kotaku.

Блогер зробив порівняння графіки в іграх, між якими 14 років?

Серед них опинилася відома фанатам серії Meltdown, яка була надзвичайно популярною ще в Call of Duty: Black Ops 2 у 2012 році.

Локацією мапи є атомна електростанція і чимало геймерів з нетерпінням очікували її повернення у BLOPS7.

Однак, блогер Replay Mode помітив, що це не зовсім той самий Meltdown, що 14 років тому, та зробив цікаве відеопорівняння, яким поділився у X.

Activision зазначили, що оновлена версія карти має "покращену графіку" та "динамічне освітлення".

Але на ділі у сучасній версії картинка просто виглядає чистішою та менш "брудною", адже текстурам та загалом елементам "декору" бракує багатьох старих деталей, як от калюжі на землі чи попереджувальні наліпки, що робили місцину куди атмосфернішою.

Відеопорівняння: перегляньте ролик

Як відреагували фанати CoD?

У коментарях до допису блогера, багато геймерів заявили, що нова версія мапи виглядає набагато гірше за оригінал.

У BO7 виглядає бездушно та монотонно, у BO2 виглядає більш барвисто та яскраво, нереальне погіршення,

– написав один з невдоволених гравців.

Це не той прогрес, якого ти очікуєш за 13 років з експоненціальним зростанням щільності транзисторів та сотнями мільйонів доларів на розробку,

– сказав ще один засмучений фанат.

Водночас інші гравці стверджують, що нова карта більше підходить для змагальних режимів, якраз через те, що є "чистішою" та забезпечує кращу видимість.

Зрозуміло, що догодити усім геймерам одразу це завдання не з легких, тому тут, напевно, кожен залишиться при своєму – хтось сумуватиме за втраченою атмосферою, а хтось радітиме "покращенню", нехай і вельми примарному.