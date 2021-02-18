У мережі з'явилася чимала кількість чуток про нову відеогру у серії Call of Duty. Інсайдери вже видали одразу декілька різноманітних версій про сетинґ майбутньої гри.

Наприкінці цього року вийде нова відеогра у дуже популярній серії Call of Duty. Компанія Activision поки не поспішає ділитися будь-якою інформацією з геймерами. Проте, за останні декілька днів у мережі з'явилося одразу декілька версій про сетинґ нової Call of Duty.

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Всі ці версії сходяться лише в одному – нова частина не буде пов'язана з майбутнім. Також інсайдери відзначають, що найімовірніше новою Call of Duty займається студія Sledgehammer, бо Infinity Ward працює над серією Modern Warfare, а відеогра від Treyarch вийшла лише минулого року. Сетинґ у всіх цих варіантах відрізняється, тому й розберемо кожен інсайд окремо.

Друга світова війна

Цим інсайдом поділився інформатор із нікнеймом Victor___Z у твіттері. Він виклав фото відеогри Call of Duty: WWII та емодзі молотка. Останнє це відсилка на назву студії Sledgehammer, а в коментарях він підтвердив, що мова йде саме про Другу світову війну. Важко назвати цей інсайд серйозним, проте, Victor___Z відомий "зливами" правдивої інформації. Зазначимо, що останню відеогру у цьому сетинґу випустила саме студія Sledgehammer у 2017 році.

Корейська війна

Автором цього інсайду став користувач із нікнеймом Okami13_. У твіттері він написав наступне:

Повідомляється, що події у Call of Duty 2021 будуть проходити у 1950-х. Корейська війна розпочалася саме у 1950 році, тому є гарні шанси, що вона ляже в основу гри. Як завжди, сприймайте скептично будь-які чутки! Хоча я їм довіряю та їхньому джерелу.

Інформацію він отримав від ресурсу ModernWarzone, а найцікавіше, що Okami13_ також відомий правдивими інсайдами. Зазначимо, що цей історичний період у серії Call of Duty ще не з'являвся.

As always, take any rumor with a grain of salt! I trust them and their sources though. — Okami (@Okami13_) February 15, 2021

Партизанська війна

Цією інформацією поділився відомий інсайдер Том Хендерсон, щоправда, останнім часом він "зливає" різноманітні деталі про серію Battlefield. Том написав, що нова відеогра буде не у сетинґу майбутнього, а також натякнув на події у грі цікавими кадрами. Користувачі у коментарях почали активного обговорювати цю тему й пропонувати свої варіанти. Більшість впевнені, що Том натякає на те, що у новій Call of Duty розкриють тему партизанських війн ("guerrilla warfare"). Версія Тома ніяк не суперечить попереднім, але й не підтверджує їх. Можливо, саме тому її й можна вважати найбільш достовірною.