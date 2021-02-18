В сети появилось немалое количество слухов о новой видеоигре в серии Call of Duty. Инсайдеры уже выдали сразу несколько различных версий о сеттинге будущей игры.

В конце этого года выйдет новая видеоигра в очень популярной серии Call of Duty. Компания Activision пока не спешит делиться любой информацией с геймерами. Однако, за последние несколько дней в сети появилось сразу несколько версий о сеттинге новой Call of Duty.

Интересно Слухи утверждают, что в Call of Duty: Black Ops Cold War добавят новый зомби-режим

Все эти версии сходятся лишь в одном – новая часть не будет связана с будущим. Также инсайдеры отмечают, что скорее всего новой Call of Duty занимается студия Sledgehammer, потому что Infinity Ward работает над серией Modern Warfare, а видеоигра от Treyarch вышла только в прошлом году. Сеттинг во всех этих случаях отличается, поэтому и разберем каждый инсайд отдельно.

Вторая мировая война

Этим инсайдом поделился информатор с никнеймом Victor___Z в твиттере. Он выложил фото видеоигры Call of Duty: WWII и эмодзи молотка. Последнее это отсылка на название студии Sledgehammer, а в комментариях он подтвердил, что речь идет именно о Второй мировой войне. Трудно назвать этот инсайд серьезным, однако, Victor___Z известный "сливами" правдивой информации. Отметим, что последнюю видеоигру в этом сеттинге выпустила именно студия Sledgehammer в 2017 году.

Корейская война

Автором этого инсайда стал пользователь с никнеймом Okami13_. В твиттере он написал следующее:

Сообщается, что события в Call of Duty 2021 будут проходить в 1950-х. Корейская война началась именно в 1950 году, поэтому есть хорошие шансы, что она ляжет в основу игры. Как всегда, воспринимайте скептически любые слухи! Хотя я им доверяю и их источнику.

Информацию он получил от ресурса ModernWarzone, а самое интересное, что Okami13_ также известный правдивыми инсайдами. Отметим, что этот исторический период в серии Call of Duty еще не появлялся.

As always, take any rumor with a grain of salt! I trust them and their sources though. — Okami (@Okami13_) February 15, 2021

Партизанская война

Этой информацией поделился известный инсайдер Том Хендерсон, правда, в последнее время он "сливает" разнообразные детали о серии Battlefield. Том написал, что новая видеоигра будет не в сеттинге будущего, а также намекнул на события в игре интересными кадрами. Пользователи в комментариях начали активно обсуждать эту тему и предлагать свои варианты. Большинство уверены, что Том намекает на то, что в новой Call of Duty раскроют тему партизанских войн ("guerrilla warfare"). Версия Тома никаким образом не противоречит предыдущим, но и не подтверждает их. Возможно, именно поэтому ее и можно считать наиболее достоверной.