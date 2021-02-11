Новые слухи, что сейчас активно обсуждаются фанатами игры, свидетельствуют о том, что в Call of Duty: Black Ops Cold War добавят новый зомби-режим в открытом мире под названием Outbreak.

Каждая разработанная компанией Treyarch часть Call of Duty, начиная с Call of Duty: World at War, содержит мегапопулярный режим игры Zombies, и недавняя Call of Duty: Black Ops Cold War не стала исключением. Однако слухи в соцсетях свидетельствуют о том, что на этот раз разработчики придумали что-то новое, чтобы порадовать фанатов столкновений с живыми мертвецами.

Интересно Разрушать можно будет почти все: в сети появились первые слухи о Battlefield 6

Call of Duty: Black Ops Cold War в общем и целом продолжает традиционную формулу зомби-режима из предыдущих частей серии, хотя разработчики и внесли некоторые ключевые изменения, чтобы предоставить режиму больше ощущения прогресса, а также осуществили некоторые улучшения геймплея. Однако, кажется, что у них есть очень амбициозные планы абсолютно касательно нового зомби-режима, может появиться в игре в будущем.

Пользователь Твиттера под никнеймом Оками, который уже ранее распространял слухи о видеоиграх, подавляющее большинство которых сбылось, утверждает, что Call of Duty: Black Ops Cold War вскоре получит зомби-режим в открытом мире под названием Outbreak. По словам Оками, этот новый режим будет вполне в "стиле Treyarch", а также "кооперативным". Оками также добавил, что специально для Outbreak добавят "крупномасштабную карту Fireteam", хотя непонятно, значит ли это расширение одной из имеющихся карт Fireteam или абсолютно новую.

In other COD news - there's a new mode called Outbreak coming soon.



Don't know all the details but it's supposed to be Treyarch style, co-op zombies on a large scale Fireteam map.



I've heard it described as "open world zombies," so take that for what you will. — Okami (@Okami13_) February 10, 2021

Вполне возможно, что этот режим будет новой версией известного режима Fireteam, поскольку Treyarch не раз заявляли о планах добавить новые игровые режимы вроде Fireteam к Call of Duty: Black Ops Cold War. Это несомненно предложит поклонникам совершенно другой опыт, чем стандартный зомби-режим, ведь можно предположить, что он будет содержать элемент PvP, не упоминается в заметке "информатора".

Fireteam – это игровой режим, представленный в Call of Duty: Black Ops Cold War, в котором 40 игроков, разделенных на 10 команд из 4 игроков, называются Fireteams, конкурируют между собой для выполнения задач в конкретных миссиях и картах.

Поклонники игры довольно быстро должны узнать является ли эта "утечка информации" правдивой, ведь скоро будет анонсирован второй сезон Call of Duty: Black Ops Cold War. Так или иначе, надеемся, что слухи все же правдивые и фанаты зомби-режима получат новое поле для веселья.