Корейська, світова чи партизанська: всі актуальні чутки про сетинґ нової Call of Duty

У мережі з'явилася чимала кількість чуток про нову відеогру у серії Call of Duty. Інсайдери вже видали одразу декілька різноманітних версій про сетинґ майбутньої гри.

Наприкінці цього року вийде нова відеогра у дуже популярній серії Call of Duty. Компанія Activision поки не поспішає ділитися будь-якою інформацією з геймерами. Проте, за останні декілька днів у мережі з'явилося одразу декілька версій про сетинґ нової Call of Duty.

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Всі ці версії сходяться лише в одному – нова частина не буде пов'язана з майбутнім. Також інсайдери відзначають, що найімовірніше новою Call of Duty займається студія Sledgehammer, бо Infinity Ward працює над серією Modern Warfare, а відеогра від Treyarch вийшла лише минулого року. Сетинґ у всіх цих варіантах відрізняється, тому й розберемо кожен інсайд окремо.

Друга світова війна

Цим інсайдом поділився інформатор із нікнеймом Victor___Z у твіттері. Він виклав фото відеогри Call of Duty: WWII та емодзі молотка. Останнє це відсилка на назву студії Sledgehammer, а в коментарях він підтвердив, що мова йде саме про Другу світову війну. Важко назвати цей інсайд серйозним, проте, Victor___Z відомий "зливами" правдивої інформації. Зазначимо, що останню відеогру у цьому сетинґу випустила саме студія Sledgehammer у 2017 році.

Корейська війна

Автором цього інсайду став користувач із нікнеймом Okami13_. У твіттері він написав наступне:

Повідомляється, що події у Call of Duty 2021 будуть проходити у 1950-х. Корейська війна розпочалася саме у 1950 році, тому є гарні шанси, що вона ляже в основу гри. Як завжди, сприймайте скептично будь-які чутки! Хоча я їм довіряю та їхньому джерелу.

Інформацію він отримав від ресурсу ModernWarzone, а найцікавіше, що Okami13_ також відомий правдивими інсайдами. Зазначимо, що цей історичний період у серії Call of Duty ще не з'являвся.

Партизанська війна

Цією інформацією поділився відомий інсайдер Том Хендерсон, щоправда, останнім часом він "зливає" різноманітні деталі про серію Battlefield. Том написав, що нова відеогра буде не у сетинґу майбутнього, а також натякнув на події у грі цікавими кадрами. Користувачі у коментарях почали активного обговорювати цю тему й пропонувати свої варіанти. Більшість впевнені, що Том натякає на те, що у новій Call of Duty розкриють тему партизанських війн ("guerrilla warfare"). Версія Тома ніяк не суперечить попереднім, але й не підтверджує їх. Можливо, саме тому її й можна вважати найбільш достовірною.