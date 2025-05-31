Activision додала рекламу в Call of Duty без попередження, чим обурила геймерів

Нещодавній запуск четвертого сезону в популярних шутерах Call of Duty: Black Ops 6 та Call of Duty: Warzone приніс не лише очікуваний новий контент, а й став причиною значного невдоволення серед фанатів. З початком сезону Activision без будь-якого попереднього оголошення додала рекламні банери в гру.

Відтепер під час вибору екіпірування для свого персонажа користувачі змушені переглядати рекламу різноманітних платних наборів, і цю функцію неможливо вимкнути, розповідає 24 Канал з посиланням на IGN. Крім того, реклама наборів та бойових перепусток з'явилася у розділі ігрових подій.

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Репутація Activision вже раніше постраждала через те, що багато фанатів вважають надто агресивною монетизацією, яка стосується як умовно безкоштовної Warzone, так і преміумної Black Ops 6. Проте, нові методи компанії продовжують дивувати гравців. Реакція користувачів на форумі Reddit була переважно негативною.

Варто зазначити, що франшиза Call of Duty має історію скандалів, пов'язаних із монетизацією. Однак, за інформацією IGN, після злиття Microsoft та Activision Blizzard стратегія мікротранзакцій стала агресивнішою.

Цю ситуацію розглядають на тлі необхідності Microsoft "будь-яким способом відплатити ці 70 мільярдів доларів".

Примітно, що Call of Duty: Black Ops 6 стала першою грою серії, яка вийшла в підписці Game Pass одразу на релізі.

Водночас вартість проєкту на інших платформах складає 70 доларів. Згідно з повідомленнями, флагманські ігри Microsoft стануть ще дорожчими до кінця 2025 року.

А тим часом Microsoft додала в Game Pass понад 60 класичних ігор Activision. У збірку входять ігри з платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD, MS-DOS та оригінальної PlayStation, а також 47-секундний трейлер з кількома іграми.