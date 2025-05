Причиною такого рішення стало стрімке поширення SteamOS на інших портативних консолях, зокрема нещодавно анонсованій Lenovo Legion Go S, інформує Windows Central, передає 24 Канал.

Дивіться також Microsoft додала до Game Pass понад 60 класичних ігор Activision

Microsoft не хоче втрачати час на повноцінну розробку власного пристрою і натомість вирішила оптимізувати Windows і компоненти програмного забезпечення Xbox для вже наявних і майбутніх портативних рішень своїх партнерів.

Очікується, що консоль Asus Kennan буде офіційно представлена вже до кінця цього року. Вона стане однією з перших, яка отримає новий процесор AMD Z2 Extreme.

Хоча Microsoft і відкладає запуск власного портативного пристрою, компанія не відмовляється від цієї ідеї остаточно. Наступне покоління домашніх консолей Xbox Series X та Series S, імовірно, з’явиться у 2027 році – можливо, саме тоді побачить світ і фірмова портативна консоль Microsoft.

Паралельно з цим компанія також активно працює над наступною ітерацією хмарного сервісу Xbox Cloud Gaming. Розробка вже перейшла до стадії внутрішнього тестування в штаб-квартирі компанії в Редмонді. Мета – знизити затримку до рівня GeForce Now від Nvidia, яка наразі є лідером у сегменті.

Водночас Nvidia нещодавно запустила власний застосунок GeForce Now для консолі Steam Deck, що ще більше загострює конкуренцію в галузі хмарного геймінгу.

А тим часом нагадаємо, що в EGS та Steam можна забрати 3 цікаві пропозиції для ПК-геймерів. Epic Games Store пропонує безкоштовно культовий інді-проєкт Limbo та шутер Tiny Tina's Wonderlands. На Steam до 1 липня можна безкоштовно отримати гру Tell Me Why від Dontnod Entertainment.