Причиной такого решения стало стремительное распространение SteamOS на других портативных консолях, в частности недавно анонсированной Lenovo Legion Go S, информирует Windows Central, передает 24 Канал.

Смотрите также Microsoft добавила в Game Pass более 60 классических игр Activision

Microsoft не хочет терять время на полноценную разработку собственного устройства и вместо этого решила оптимизировать Windows и компоненты программного обеспечения Xbox для уже существующих и будущих портативных решений своих партнеров.

Ожидается, что консоль Asus Kennan будет официально представлена уже до конца этого года. Она станет одной из первых, которая получит новый процессор AMD Z2 Extreme.

Хотя Microsoft и откладывает запуск собственного портативного устройства, компания не отказывается от этой идеи окончательно. Следующее поколение домашних консолей Xbox Series X и Series S, вероятно, появится в 2027 году – возможно, именно тогда увидит свет и фирменная портативная консоль Microsoft.

Параллельно с этим компания также активно работает над следующей итерацией облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. Разработка уже перешла к стадии внутреннего тестирования в штаб-квартире компании в Редмонде. Цель – снизить задержку до уровня GeForce Now от Nvidia, которая сейчас является лидером в сегменте.

В то же время Nvidia недавно запустила собственное приложение GeForce Now для консоли Steam Deck, что еще больше обостряет конкуренцию в области облачного гейминга.

А тем временем напомним, что в EGS и Steam можно забрать 3 интересных предложения для ПК-геймеров. Epic Games Store предлагает бесплатно культовый инди-проект Limbo и шутер Tiny Tina's Wonderlands. На Steam до 1 июля можно бесплатно получить игру Tell Me Why от Dontnod Entertainment.