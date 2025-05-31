Отныне при выборе экипировки для своего персонажа пользователи вынуждены просматривать рекламу различных платных наборов, и эту функцию невозможно выключить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на IGN. Кроме того, реклама наборов и боевых пропусков появилась в разделе игровых событий.

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Репутация Activision уже ранее пострадала из-за того, что многие фанаты считают слишком агрессивной монетизацией, которая касается как условно бесплатной Warzone, так и премиумной Black Ops 6. Тем не менее, новые методы компании продолжают удивлять игроков. Реакция пользователей на форуме Reddit была преимущественно негативной.

Стоит отметить, что франшиза Call of Duty имеет историю скандалов, связанных с монетизацией. Однако, по информации IGN, после слияния Microsoft и Activision Blizzard стратегия микротранзакций стала более агрессивной.

Эту ситуацию рассматривают на фоне необходимости Microsoft "любым способом отплатить эти 70 миллиардов долларов".

Примечательно, что Call of Duty: Black Ops 6 стала первой игрой серии, которая вышла в подписке Game Pass сразу на релизе.

В то же время стоимость проекта на других платформах составляет 70 долларов. Согласно сообщениям, флагманские игры Microsoft станут еще дороже до конца 2025 года.

А тем временем Microsoft добавила в Game Pass более 60 классических игр Activision. В сборник входят игры с платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD, MS-DOS и оригинальной PlayStation, а также 47-секундный трейлер с несколькими играми.