Мова про гру Call of Duty: Black Ops 2. Treyarch і Activision вперше випустили її ще у 2012 році, отримавши широке визнання, позитивні відгуки та продажі мільйонів копій.
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Несподіваний лідер продажів
Враховуючи, скільки людей уже придбали Black Ops 2 і зіграли в неї, коли вона вперше вийшла, дещо дивно побачити, як гра повертається на вершину чартів продажів Xbox. Call of Duty: Black Ops 2 залишається популярною з кількох причин:
- по-перше, це одна з останніх ігор Call of Duty, яку випустили без великого фокусу на мікротранзакціях, натомість гра монетизувала свій вміст після запуску через традиційні платні розширення DLC;
- по-друге, тут представлені одні з найпопулярніших карт Zombies в історії Call of Duty, а також деякі з найкращих онлайн-пропозицій франшизи для кількох гравців.
До 4 квітня на Call of Duty: Black Ops 2 діяла знижка, яка опустила величезну ціну в 49,99 доларів до 14,99 доларів.
Оскільки цифрова версія Call of Duty: Black Ops 2 все ще продається за 49,99 доларів США протягом десятиліття після її випуску, можливо, не так вже й дивно бачити, що багато людей схопилися за можливість придбати її за такою низькою ціною. Загалом топ продажів має такий вигляд:
- Call of Duty: Black Ops 2,
- MLB The Show 23 (Xbox One),
- Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen Bundle,
- NBA 2K23 Digital Deluxe Edition,
- Grand Theft Auto 5,
- Call of Duty: Black Ops,
- WWE 2K23 (Xbox One),
- Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Deluxe,
- Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition,
- MLB The Show 23 (Xbox Series X),
- Minecraft,
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition,
- Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle,
- EA Sports FIFA 23 Standard Edition (Xbox One),
- Call of Duty: World at War.