Мова про гру Call of Duty: Black Ops 2. Treyarch і Activision вперше випустили її ще у 2012 році, отримавши широке визнання, позитивні відгуки та продажі мільйонів копій.

Також цікаво Як грати відповідально: 5 корисних порад для гемблерів

Несподіваний лідер продажів

Враховуючи, скільки людей уже придбали Black Ops 2 і зіграли в неї, коли вона вперше вийшла, дещо дивно побачити, як гра повертається на вершину чартів продажів Xbox. Call of Duty: Black Ops 2 залишається популярною з кількох причин:

по-перше, це одна з останніх ігор Call of Duty, яку випустили без великого фокусу на мікротранзакціях, натомість гра монетизувала свій вміст після запуску через традиційні платні розширення DLC;

по-друге, тут представлені одні з найпопулярніших карт Zombies в історії Call of Duty, а також деякі з найкращих онлайн-пропозицій франшизи для кількох гравців.

До 4 квітня на Call of Duty: Black Ops 2 діяла знижка, яка опустила величезну ціну в 49,99 доларів до 14,99 доларів.

Оскільки цифрова версія Call of Duty: Black Ops 2 все ще продається за 49,99 доларів США протягом десятиліття після її випуску, можливо, не так вже й дивно бачити, що багато людей схопилися за можливість придбати її за такою низькою ціною. Загалом топ продажів має такий вигляд: