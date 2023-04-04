Речь об игре Call of Duty: Black Ops 2. Treyarch и Activision впервые выпустили ее еще в 2012 году, получив широкое признание, положительные отзывы и продаж миллионов копий.
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Неожиданный лидер продаж
Учитывая, сколько людей уже приобрели Black Ops 2 и сыграли в нее, когда она впервые вышла, удивительно увидеть, как игра возвращается на вершину чартов продаж Xbox. Call of Duty: Black Ops 2 остается популярной по нескольким причинам:
- во-первых, это одна из последних игр Call of Duty, которую выпустили без большого фокуса на микротранзакциях, а игра монетизировала свое содержимое после запуска через традиционные платные расширения DLC;
- во-вторых, здесь представлены одни из популярнейших карт Zombies в истории Call of Duty, а также некоторые из лучших онлайн-предложений франшизы для нескольких игроков.
До 4 апреля на Call of Duty: Black Ops 2 действовала скидка, опустившая огромную цену в 49,99 долларов до 14,99 долларов.
Поскольку цифровая версия Call of Duty: Black Ops 2 все еще продается за 49,99 долларов США в течение десятилетия после ее выпуска, возможно, не так удивительно видеть, что многие схватились за возможность приобрести ее по такой низкой цене. В целом топ продаж выглядит так:
- Call of Duty: Black Ops 2,
- MLB The Show 23 (Xbox One),
- Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen Bundle,
- NBA 2K23 Digital Deluxe Edition,
- Grand Theft Auto 5,
- Call of Duty: Black Ops,
- WWE 2K23 (Xbox One),
- Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Deluxe,
- Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition,
- MLB The Show 23 (Xbox Series X),
- Minecraft,
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition,
- Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle,
- EA Sports FIFA 23 Standard Edition (Xbox One),
- Call of Duty: Мир в War.