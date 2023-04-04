Гра, якій вже 11 років, несподівано очолила топ продажів Xbox

Якщо ви вважали, що ігри бувають популярними лише протягом кількох місяців чи перши років після релізу, то готові вас здивувати. Топ продажів Xbox несподівано очолила гра, якій цьогоріч виповниться вже 11 років.

Мова про гру Call of Duty: Black Ops 2. Treyarch і Activision вперше випустили її ще у 2012 році, отримавши широке визнання, позитивні відгуки та продажі мільйонів копій.

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Несподіваний лідер продажів

Враховуючи, скільки людей уже придбали Black Ops 2 і зіграли в неї, коли вона вперше вийшла, дещо дивно побачити, як гра повертається на вершину чартів продажів Xbox. Call of Duty: Black Ops 2 залишається популярною з кількох причин:

по-перше, це одна з останніх ігор Call of Duty, яку випустили без великого фокусу на мікротранзакціях, натомість гра монетизувала свій вміст після запуску через традиційні платні розширення DLC;

по-друге, тут представлені одні з найпопулярніших карт Zombies в історії Call of Duty, а також деякі з найкращих онлайн-пропозицій франшизи для кількох гравців.

До 4 квітня на Call of Duty: Black Ops 2 діяла знижка, яка опустила величезну ціну в 49,99 доларів до 14,99 доларів.

Оскільки цифрова версія Call of Duty: Black Ops 2 все ще продається за 49,99 доларів США протягом десятиліття після її випуску, можливо, не так вже й дивно бачити, що багато людей схопилися за можливість придбати її за такою низькою ціною. Загалом топ продажів має такий вигляд: