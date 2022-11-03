Врахувавши усі проблеми та негаразди останніх років, Activision Blizzard зробили величезну ставку на Modern Warfare 2, і можна з упевненістю сказати, що вона зіграла, повідомляє 24 канал.
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За даними від Activision, всього лише за перший вікенд Modern Warfare 2 (2022) продалася на суму у понад 800 мільйонів доларів. Це стало історичною віхою для франшизи, адже перевищило показник попередньої частини-рекордсмена – Modern Warfare 3 2011 року випуску.
Фінансисти прогнозують, що ще за тиждень остання "калда" перетне відмітку в 1 мільярд доларів.
З такими дивовижними показниками єдиною грою, яка мала кращий старт, аніж Modern Warfare 2 (2022) залишилася Grand Theft Auto 5.
Зрештою, дивовижна графіка, цікава кампанія та крутий мультиплеєр доводять, що Call of Duty залишається однією з найпотужніших франшиз у світі відеоігор.