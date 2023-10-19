13 вересня у стінах парламенту Мексики "видатний" уфолог Хайме Мауссан продемонстрував "трупи" прибульців широкому загалу, стверджуючи, що їм понад 1000 років.

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Так звана "мумія" позаземної форми життя виглядала настільки комічною підробкою, що коли в мережі з'явилося її зображення, то його швидко перетворили на популярний мем.

Тепер і Call of Duty долучилася до жартів над цією історією в рамках останнього оновлення Modern Warfare 2, присвяченого Гелловіну.

В ньому в грі з'явилися нові оператори, скіни зброї, карти та цікава "великодка" для поціновувачів режиму DMZ.

Першим хто знайшов її та повідомив про це у мережі став стрімер під ніком LegoUnlocked. Виявилося, що в грі тепер є цікавий предмет під назвою "Ultra Secreto", який можна знайти на карті DMZ, після перемоги над ворожим НЛО у рамках Operation Nightmare, що з'явилася у все ж тому оновленні "The Haunting".

Прибулець у грі / Фото з X

Отримавши звитягу, гравець як нагороду отримає муміфікованого гуманоїда вартістю у цілих 100 тисяч доларів, що є досить непоганою здобиччю для режиму DMZ.