13 сентября в стенах парламента Мексики "выдающийся" уфолог Хайме Мауссан продемонстрировал "трупы" пришельцев широким массам, утверждая, что им более 1000 лет.

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Так называемая "мумия" внеземной формы жизни выглядела настолько комичной подделкой, что когда в сети появилось ее изображение, то его быстро превратили в популярный мем.

Теперь и Call of Duty приобщилась к шуткам над этой историей в рамках последнего обновления Modern Warfare 2, посвященного Хэллоуину.

В нем в игре появились новые операторы, скины оружия, карты и интересная пасхалка для ценителей режима DMZ.

Первым кто нашел ее и сообщил об этом в сети стал стример под ником LegoUnlocked. Оказалось, что в игре теперь есть интересный предмет под названием "Ultra Secreto", который можно найти на карте DMZ после победы над враждебным НЛО в рамках Operation Nightmare, появившейся во все том же обновлении "The Haunting".

Пришелец в игре / Фото с X

Одержав победу, игрок в качестве награды получит мумифицированного гуманоида стоимостью в целых 100 тысяч долларов, что является достаточно неплохой добычей для режима DMZ.