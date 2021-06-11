Місяць тому з'являлися тривожні чутки про розробку нової частини у серії Call of Duty. Щоправда, здається, вони не підтвердяться, а реліз цього проєкту все-таки відбудеться у цьому році.

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Представники порталу VGC відзначили, що нова частина у цій дуже популярній серії буде називатися Call of Duty: Vanguard. Варто відзначити, що саме така назва вже неодноразово згадувалася у мережі. Події цієї відеогри розгорнуться на європейських та тихоокеанських фронтах у часи Другої світової війни. За розробку цього проєкту відповідає студія Sledgehammer, хоча активно їй допомагають й інші команди.

У самій грі буде повноцінна сюжетна кампанія, мультиплеєр, а також режим із зомбі. Загалом про саму гру інформації дуже мало, а от про її інтеграцію з Call of Duty: Warzone інсайдери розповіли чимало цікавого. Начебто вже восени для цієї королівської битви вийде масштабне оновлення, яке перенесе її у часи Другої світової війни. У гру додадуть чимало нового контенту, а також з'явиться нова тихоокеанська мапа. Журналісти відзначають, що розробники також планують внести якісь незначні зміни в ігровий рушій.

Щоправда, компанія Activision не планує показувати Call of Duty: Vanguard найближчим часом. Гра пропустить масштабну виставку відеоігор E3, а представити її планують лише наприкінці літа. Начебто анонс буде якось пов'язаний з внутрішньоігровою подією у Call of Duty: Warzone. Наостанок варто відзначити, що реліз цієї відеогри має відбутися вже у листопаді цього року.

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