Месяц назад появлялись тревожные слухи о разработке новой части в серии Call of Duty. Правда, кажется, они не подтвердятся, а релиз этого проекта все-таки состоится в этом году.

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Представители портала VGC отметили, что новая часть в этой очень популярной серии будет называться Call of Duty: Vanguard. Стоит отметить, что именно такое название уже неоднократно упоминалась в сети. События этой видеоигры развернутся на европейских и тихоокеанских фронтах во время Второй мировой войны. За разработку этого проекта отвечает студия Sledgehammer, хотя активно ей помогают и другие команды.

В самой игре будет полноценная сюжетная кампания, мультиплеер, а также режим с зомби. В целом о самой игре информации очень мало, а вот о ее интеграции с Call of Duty: Warzone инсайдеры рассказали немало интересного. Вроде бы уже осенью для этой королевской битвы выйдет масштабное обновление, которое перенесет ее во времена Второй мировой войны. В игру добавят немало нового контента, а также появится новая тихоокеанская карта. Журналисты отмечают, что разработчики также планируют внести какие-то незначительные изменения в игровой движок.

Правда, компания Activision не планирует показывать Call of Duty: Vanguard в ближайшее время. Игра пропустит масштабную выставку видеоигр E3, а представить ее планируют лишь в конце лета. Вроде бы анонс будет как-то связан с внутриигровым событием в Call of Duty: Warzone. Напоследок стоит отметить, что релиз этой видеоигры должен состояться уже в ноябре этого года.

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