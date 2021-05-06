Оригінальний натяк від розробників: у Call of Duty: Warzone може з'явитися культовий кіногерой

Розробники Call of Duty: Warzone поділилися неймовірною статистикою у твітері. Геймери впевнені, що вони просто натякають на появу у цій грі культового героя бойовиків.

Кілька тижні тому у популярній відеогрі Call of Duty: Warzone пройшла масштабна тематична подія та розпочався третій сезон. Розробники оновили ігрову мапу, а також відзначили, що підготували чимало цікавих сюрпризів. Здається, перший такий "презент" вже на підході.

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Спочатку варто нагадати, що розробники вирішили відправити гравців у вісімдесяті роки, у часи Call of Duty: Black Ops Cold War. Зараз ці ігри сюжетно переплітаються, а всі геймери навіть можуть отримати безплатний скін змученого Адлера. Напевно, можна припустити, що весь цей сезон буде присвячений різноманітній зброї, речам чи героям з минулого. А останній прихований анонс від розробників Call of Duty: Warzone лише підтверджує цю здогадку.

У твітері автори цієї гри поділилися цікавою інформацією про гравця із нікнеймом SURVIVORJOHN#1009062 та поцікавилися у користувачів, чи зустрічалися вони з ним. Також розробники додали вражаючу статистику цього "геймера". Згідно з цими даними, цей користувач зіграв 5 матчів за 7 годин, і всі виграв. Найцікавіше, що він жодного разу не помер, але зробив 552 вбивства. Зрозуміло, що повторити щось схоже у грі Call of Duty: Warzone майже нереально. Тому шанувальники одразу здогадалися, що автори просто натякають на якогось популярного героя.

Виявилося, що це всім відомий Джон Рембо, а розробники просто навели його статистику з фільмів. На перегляд цих 5 стрічок потрібно витратити вже вище згадані 7 годин, а з кількістю вбивств та смертей все й так зрозуміло. Нагадаємо, що фільми цієї франшизи виходили у період з 1982 по 2019 рік, а головного героя у всіх частинах зіграв американський актор Сильвестр Сталлоне.

Найцікавіше, що офіційний акаунт Call of Duty у твітері також відмітив ще один цікавий твіт. Автор останнього написав, що під нинішню тематику вісімдесятих ідеально підходять такі герої: Джон Рембо, Термінатор та Чак Норріс. Можливо, герой Сильвестра Сталлоне стане лише першим з цієї трійки. Наостанок варто відзначити, що залишилося лише дочекатися офіційного анонсу від розробників із Raven Software.

Неймовірна статистика "геймера" із нікнеймом SURVIVORJOHN#1009062 / Фото твітер Call of Duty