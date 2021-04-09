Щось пішло не за планом: у Call of Duty: Warzone вже почали літати ядерні боєголовки – відео

Деякі гравці у Call of Duty: Warzone почали помічати ядерні боєголовки у повітрі над Верданськом. Здається, інсайдери мали рацію, а це місто дійсно збираються розбомбити вже найближчим часом.

На початку березня ми розповідали вам про те, як може завершитися другий сезон у популярній відеогрі Call of Duty: Warzone. Здається, розробники вже готуються до цієї масштабної події, бо над Верданськом почали літати ядерні боєголовки.

Детальніше тут Розробники Call of Duty: Warzone планують ядерний вибух у Верданську

Якщо коротко, то чимала кількість відомих інсайдерів тоді відзначила, що розробники планують наприкінці цього сезону підірвати Верданськ ядерними боєголовками. Точніше, це місто мають заполонити зомбі, яких й спробують знищити у такий спосіб. Звісно, після такого мапа має змінитися, щоправда, вона не буде схожа на місце падіння ядерної бомби. Вже з'являлися "злиті" кадри, на яких можна помітити, що новий Верданськ буде виконано у стилістиці вісімдесятих (Call of Duty: Black Ops Cold War), а деякі локації будуть повністю змінені.

Щоправда, цього разу також щось пішло не за планом розробників цієї відеогри. Деякі гравці повідомляють, що під час своїх змагальних матчів почали помічати дивні літаючі об'єкти. Виявилося, що це не НЛО, а ядерні боєголовки, які навіть у деяких місцях стикаються із землею. Найцікавіше, що вони цілком безпечні, а виглядає це як звичайний технічний недолік. Під час їхнього падіння можна почути характерний звук, а вже після "приземлення" – хмару пилу та все, а вибуху немає.

Один гравець навіть спробував максимально близько підійти до місця падіння, здавалося, що у геймера немає шансів, бо він знаходиться майже в епіцентрі вибуху. Щоправда, боєголовка просто зникла, коли стикнулася із землею, а він отримав шкоду лише від зони, яка зменшувалася у той момент.

Дуже ймовірно, що розробники просто готуються до завершення цього сезону, а деякі геймери стали випадковими свідками цих приготувань. Спільноті гравців у Call of Duty: Warzone такі відео сподобалися, а у твітері подібний запис вже зібрав понад 130 тисяч переглядів. Схожим постом також поділився користувач платформи Reddit із нікнеймом AmedeeO10.

Наостанок варто відзначити, що 21 – 22 квітня має завершитися другий сезон у відеогрі Call of Duty: Warzone. Напевно, саме тоді ці боєголовки й почнуть використовувати за призначенням (ліквідація зомбі), а не для лякання гравців.

Ядерні боєголовки у повітрі над Верданськом – відео

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