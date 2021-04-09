Некоторые игроки в Call of Duty: Warzone начали замечать ядерные боеголовки в воздухе над Верданском. Кажется, инсайдеры были правы, а этот город действительно собираются разбомбить в ближайшее время.

В начале марта мы рассказывали вам о том, как может завершиться второй сезон в популярной видеоигре Call of Duty: Warzone. Кажется, разработчики уже готовятся к этому масштабному событию, потому что над Верданском начали летать ядерные боеголовки.

Подробнее здесь Разработчики Call of Duty: Warzone планируют ядерный взрыв в Верданске

Если кратко, то немалое количество известных инсайдеров тогда отметило, что разработчики планируют в конце этого сезона подорвать Верданск ядерными боеголовками. Точнее, этот город должны заполнить зомби, которых и попытаются уничтожить таким образом. Конечно, после такого карта должна измениться, правда, она не будет похожа на место падения ядерной бомбы. Уже появлялись "слитые" кадры, на которых можно заметить, что новый Верданск будет выполнено в стилистике восьмидесятых (Call of Duty: Black Ops Cold War), а некоторые локации будут полностью изменены.

Правда, на этот раз тоже что-то пошло не по плану разработчиков этой видеоигры. Некоторые игроки сообщают, что во время своих соревновательных матчей начали замечать странные летающие объекты. Оказалось, что это не НЛО, а ядерные боеголовки, которые даже в некоторых местах сталкиваются с землей. Самое забавное, что они полностью безопасны, а выглядит это как обычный технический недостаток. Во время их падения можно услышать характерный звук, а уже после "приземления" – облако пыли и все, а взрыва нет.

Один игрок даже попытался максимально близко подойти к месту падения, казалось, что у геймера нет шансов, потому что он находится почти в эпицентре взрыва. Правда, боеголовка просто исчезла, когда столкнулась с землей, а он получил урон только от зоны, которая уменьшалась в тот момент.

Очень вероятно, что разработчики просто готовятся к концу этого сезона, а некоторые геймеры стали случайными свидетелями этих приготовлений. Сообществу игроков в Call of Duty: Warzone такие видео понравились, а в твиттере подобная запись уже собрала более 130 тысяч просмотров. Похожим постом также поделился пользователь платформы Reddit с никнеймом AmedeeO10.

Напоследок стоит отметить, что 21 – 22 апреля должен завершиться второй сезон в видеоигре Call of Duty: Warzone. Наверное, именно тогда эти боеголовки и начнут использовать по назначению (ликвидация зомби), а не для устрашения игроков.

Ядерные боеголовки в воздухе над Верданском – видео

Verdansk has officially been nuked pic.twitter.com/r7UHmTMBGa — ModernWarzone ️ (@ModernWarzone) April 6, 2021

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