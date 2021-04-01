Многочисленные слухи оказались правдивыми и Верданск действительно ожидает "обновление" к стилистике восьмидесятых. Первые детали стали известны благодаря тизеру, случайно попавшему в сеть – видео в материале.

Первые кадры обновления карты для Warzone были найдены в черновой версии будущего промо-видео к следующему сезону игры, которая просочилась сеть.

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В съемках промо приняли участие популярные рэперы и фанаты Warzone – Джек Харлоу и Янг Таг. Activision активно "чистят" все слиты ролики, однако их все еще можно найти на порталах вроде Reddit и Tik-Tok.

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Скорее всего, видоизмененный Верданск появится в игре в конце текущего сезона, а именно 22 апреля. В честь этого разработчики проведут внутри игры масштабное событие (ядерный взрыв), которое перенесет Warzone из сеттинга современной Modern Warfare ближе к стилю Black Ops Cold War, события которой происходят в восьмидесятых.

За 10 секунд "пролета" над Верданском можно заметить изменения, которые ожидают нас в трех известных локациях – Стадион, Дамба и Аэропорт. Таким образом: стадион на "обновленной" карте будет построенным только наполовину, а на месте Дамбы будет находиться мост, похожий на акведук. Под ним, вместо замерзшего озера, будет располагаться лес. В ролике также показали что-то вроде подземной железной дороги, которая может быть "предком" метро, курсирующего Верданском и "новый" самолет в стиле времен холодной войны на взлетной полосе аэропорта.

Обновленные локации Верданську / скриншоты pcgamer

Кроме того, в игре появится очередной объект из Украины, а именно копия известной радиолокационной станции Дуга, уже ранее появлявшейся в играх серии.