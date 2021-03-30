Компания Activision смогла закрыть известный статистический портал под названием SBMM Warzone. Их юристы отметили, что авторы сайта нарушили условия пользования, хотя у геймеров есть другое мнение.

Авторы портала SBMM Warzone в твиттере отметили, что вынуждены остановить деятельность своего популярного сайта. Интересно, что они готовы идти на любые уступки, правда, компанию Activision это почему-то не очень интересует.

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Портал SBMM Warzone появился в конце 2020 года и сразу стал очень популярным среди геймеров. Дело в том, что он позволял игрокам в Call of Duty: Warzone заходить в профили со статистикой и смотреть списки лидеров в зависимости от ранга. Стоит отметить, что подобная и подробная статистика в игре отсутствует, а также без этого сайта невозможно узнать уровень лобби, в котором игрок провел матч.

Этот портал создали два простых игрока в Call of Duty: Warzone – Бен и Дав. Именно они и получили 26 марта письмо от юристов компании Activision. Авторов сайта обвинили в нарушении пользовательского соглашения, потому что они использовали API издательства для своего ресурса. Также эти юристы отметили, что Activision хочет сохранить данные игроков в безопасности.

Ребята не захотели сначала закрывать ресурс, поэтому обратились в компанию с просьбой пересмотреть это решение. Они готовы помогать в сохранении данных игроков, а также могут платить комиссию за работу сайта. Правда, за эти дни представители Activision не ответили авторам SBMM Warzone, поэтому вчера сайт остановил свою деятельность. Разработчики SBMM Warzone уже отметили, что вернут деньги всем геймерам, которые оформили платную подписку на этот сайт.

Сообщество игроков в Call of Duty: Warzone поддержало авторов, а оригинальный пост с просьбой уже собрал почти 25 тысяч лайков и более 7 тысяч ретвитов. Большинство геймеров уверено, что сайт закрыли не из-за нарушения правил. Дело в том, что он демонстрировал реально существующие проблемы с подбором игроков, а также другие недостатки этой системы. Конечно, есть еще немало интересных мыслей по этому вопросу, хотя все сходится на том, что компании Activision просто невыгодно, чтобы игроки знали реальные ранги в игре.

Обращение авторов портала SBMM Warzone​ – видео