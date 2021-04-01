Численні чутки виявились правдивими й Верданськ справді очікує "оновлення" до стилістики 80–их. Перші деталі стали відомі завдяки тизеру, що випадково потрапив в мережу – відео у матеріалі.

Перші кадри оновлення карти для Warzone були знайдені в чорновій версії майбутнього промо-відео до наступного сезону гри, яка просочилася мережу.

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У фільмуванні промо взяли участь популярні репери та фанати Warzone – Джек Харлоу та Янг Таг. Activision активно "чистять" всі злиті ролики, проте їх все ще можна знайти на порталах на кшталт Reddit та Tik-Tok.

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Швидше за все, видозмінений Верданськ з'явиться в грі в кінці поточного сезону, а саме 22 квітня. На честь цього розробники проведуть всередині гри масштабну подію (ядерний вибух), яка перенесе Warzone з сетингу сучасної Modern Warfare ближче до стилю Black Ops Cold War, події якої відбуваються в 80–их.

За 10 секунд "прольоту" над Верданськом можна помітити зміни, які очікують нас у трьох відомих локаціях – Стадіон, Дамба та Аеропорт. Таким чином: стадіон на "оновленій" мапі буде лише наполовину збудованим, а на місці Дамби буде знаходитися міст, схожий на акведук. Під ним, замість замерзлого озера, буде розташовуватися ліс. У ролику також показали щось на кшталт підземної залізниці, яка може бути "предком" метро, що курсує Верданськом та "новий" літак в стилі часів холодної війни на злітній смузі аеропорту.

Оновлені локації Верданську / скриншоти pcgamer

Окрім того, у грі з'явиться черговий об'єкт з України, а саме копія відомої радіолокаційної станції Дуга, яка вже раніше з'являлась в іграх серії.