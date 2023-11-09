Call of Duty: Warzone отримає нову мапу – дата релізу та відомі деталі

У грі Call of Duty: Warzone з'явиться нова мапа, яку запустять разом з першим сезоном MW3. Вона отримає назву "Урзікстан", яка схожа на вигадану назву країни з Центральної Азії.

Урзикстан, представлений під час жовтневої події Call of Duty: NEXT, є новою картою Battle Royale, яка з'явиться у Warzone. За словами тестувальників раннього доступу, ця свіжа мапа може стати довгоочікуваним випуском, відроджуючи традиції оригінальної карти Верданськ.

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Нова карта в Call of Duty: Warzone

Хоча розробники залишають у таємниці точну дату цього оновлення, вони оголосили, що Urzikstan вийде "одразу після" глобального запуску Modern Warfare 10 листопада. Тож варто очікувати, що нова карта з'явиться вже на початку грудня 2023 року.

Нова карта в Warzone має радянський дизайн і переваги функцій, що дозволяють рухатися. Деякі приклади: горизонтальні зіплайни, доступні транспортні засоби та щільніші міські структури, які пропонують швидшу навігацію.

У цій новій зоні висадки гравці можуть керувати потягом, отримати доступ до секретної підземної зони та битися в класичних матчах ГУЛАГу 1 на 1 без джаггернаутів.

Трейлер нової мапи Урзікстан: дивіться відео

Загалом нова мапа пропонує цілу низку змін: