Урзикстан, представленный во время октябрьского события Call of Duty: NEXT, является новой картой Battle Royale, которая появится в Warzone. По словам тестировщиков раннего доступа, эта свежая карта может стать долгожданным выпуском, возрождая традиции оригинальной карты Верданск.
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Новая карта Call of Duty: Warzone
Хотя разработчики оставляют в секрете точную дату этого обновления, они объявили, что Urzikstan выйдет "сразу после" глобального запуска Modern Warfare 10 ноября. Следовательно, стоит ожидать, что новая карта появится уже в начале декабря 2023 года.
Новая карта в Warzone имеет советский дизайн и преимущества функций, позволяющих двигаться. Некоторые примеры: горизонтальные соплайны, доступные транспортные средства и более плотные городские структуры, предлагающие более быструю навигацию.
В этой новой зоне высадки игроки могут управлять поездом, получить доступ к секретной подземной зоне и сражаться в классических матчах ГУЛАГа 1 на 1 без джаггернаутов.
Трейлер новой карты Урзикстан: смотрите видео
В целом новая карта предлагает целый ряд изменений:
- Контракты легче найти. Совершенно новый предмет под названием "Ноутбук" поможет игрокам Warzone их искать.
- Более быстрое движение по кругу. Плотность Урзикстана позволяет создать более динамичные газовые цепи, придающие общий экшен.
- ГУЛАГ будет иметь общественные мероприятия. Вместо захвата флага посередине будет опускаться зиплайн, что позволит одному игроку выйти из комнаты. Будут также мероприятия, такие как Cash Grab, вознаграждающие переживших ГУЛАГ дополнительными деньгами.
- Игра в Урзикстане будет проходить в режиме "Ограбление". Однако игроки также смогут играть на острове Вондел и Ашика в режимах "Королевская битва" и "Возрождение".