Чому Activision заблокувала 6000 гравців Call of Duty

Розробники Activision забанили 6 000 акаунтів Call of Duty. Вони випустили оголошення, де розповіли про це й пояснили причини такого рішення.

Причина бану

Це не перший подібний випадок. Компанія запустила нову хвилю заборони Call of Duty після повідомлень про шалене читерство в Modern Warfare 3 і Warzone. Після "сплеску повідомлень про шахрайство в спільноті" видавець заявив, що за п'ять днів у середині лютого забанив понад 6 000 акаунтів за шахрайство та хакерство.

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Для боротьби з нещодавніми проблемами Activision заявила, що відключила код гри для обмежених за часом переваг, таких як супершвидкість, і наразі тестує додаткові оновлення безпеки.

У рамках постійних оновлень безпеки одна телеметрична система була виведена з мережі для оновлення на вихідних. Ця дія призвела до того, що розробники читів стверджували, нібито RICOCHET Anti-Cheat не працює. Це не так. У результаті моніторингу активності протягом вихідних і цілеспрямованої реактивації цієї оновленої системи, #TeamRICOCHET змогла виявити і забанити понад 6000 облікових записів за шахрайство та хакерство в період з 16 по 20 лютого,

– пишуть розробники на своєму сайті.

Команда продовжує працювати над оновленнями безпеки для усунення проблем у різних режимах Call of Duty: Warzone та Modern Warfare III.

Нагадаємо, Modern Warfare 3 та 2 сезон Warzone стартували на початку лютого. Для них випустили патчі з великою кількістю оновлень. Розробники додали нові карти 6х6, відреставровану карту Das Haus, карту "Війна" та повернули карту "Відродження" у Warzone. Крім того, впровадили сюжетну місію "Зомбі", а також представили кросовер "Ходячі мерці".