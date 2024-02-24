Причина бана

Это не первый подобный случай. Компания запустила новую волну запрета Call of Duty после сообщений о безумном читерстве в Modern Warfare 3 и Warzone. После "всплеска сообщений о мошенничестве в сообществе" издатель заявил, что за пять дней в середине февраля забанил более 6 000 аккаунтов за мошенничество и хакерство.

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Для борьбы с недавними проблемами Activision заявила, что отключила код игры для ограниченных по времени преимуществ, таких как суперскорость, и сейчас тестирует дополнительные обновления безопасности.

В рамках постоянных обновлений безопасности одна телеметрическая система была выведена из сети для обновления на выходных. Это действие привело к тому, что разработчики читов утверждали, якобы RICOCHET Anti-Cheat не работает. Это не так. В результате мониторинга активности в течение выходных и целенаправленной реактивации этой обновленной системы, #TeamRICOCHET смогла обнаружить и забанить более 6000 учетных записей за мошенничество и хакерство в период с 16 по 20 февраля,

– пишут разработчики на своем сайте.

Команда продолжает работать над обновлениями безопасности для устранения проблем в различных режимах Call of Duty: Warzone и Modern Warfare III.

Напомним, Modern Warfare 3 и 2 сезон Warzone стартовали в начале февраля. Для них выпустили патчи с большим количеством обновлений. Разработчики добавили новые карты 6х6, отреставрированную карту Das Haus, карту "Война" и вернули карту "Возрождение" в Warzone. Кроме того, внедрили сюжетную миссию "Зомби", а также представили кроссовер "Ходячие мертвецы".