Когда ждать игру

Millennia была официально представлена в прошлом сентябре. Релиз до недавнего времени ожидался в течение 2024 года, и теперь, глядя на объявленную точную дату, можно сказать, что разработчики однозначно уложатся в свои сроки.

Смотрите также Будущая игра во вселенной "Колеса времени" привлечет мощный ИИ для потенциально безграничных возможностей

Как стало известно, Millennia поступит в продажу 26 марта эксклюзивно для ПК (на Steam). Предзаказы уже стартовали, а бонусом к нему предлагают цифровую версию официального саундтрека на 55 композиций.

Уже сейчас игру можно предзаказать в Украине за 979 гривен (базовая версия) и за 1 459 гривен (версия Premium Edition с дополнениями Ancient Worlds, которое выйдет в третьем квартале 2024 года, и Atomic Ambitions, которое планируют на четвертый квартал года).

Смотрите геймплейный трейлер с комментариями разработчиков: видео

Как и другие игры типа "Цивилизации", Millennia предлагает за 10 тысяч лет написать историю своего народа от начала человечества до космической эпохи. Однако на фоне коллег по жанру этот проект выделяют радикальные отклонения от реальной истории. Пришествие инопланетян, развитие стимпанк-технологий и другие особенности, которых не знала наша история, могут менять направление повествования, гарантируя новые варианты развития событий в каждом прохождении.

Разработчики обещают испытать стратегическое мышление игроков на протяжении десяти эпох – от первых городов до космических странствий – со своими уникальными правилами и особенностями, а также намекают, что дадут хорошую мотивацию для повторного прохождения.

Украинского языка на старте, к сожалению, не будет.