Коли чекати гру

Millennia була офіційно представлена минулого вересня. Реліз донедавна очікувався впродовж 2024 року, тож тепер, дивлячись на оголошену точну дату, можна сказати, що розробники однозначно вкладуться в свої терміни.

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Як стало відомо, Millennia надійде в продаж 26 березня ексклюзивно для ПК (на Steam). Передзамовлення вже стартували, а бонусом до нього пропонують цифрову версію офіційного саундтрека на 55 композицій.

Вже зараз гру можна передзамовити в Україні за 979 гривень (базова версія) та за 1 459 гривень (версія Premium Edition з доповненнями Ancient Worlds, яке вийде у третьому кварталі 2024 року, та Atomic Ambitions, яке планують на четвертий квартал року).

Дивіться ґеймплейний трейлер з коментарями розробників: відео

Як і інші ігри на кшталт "Цивілізації", Millennia пропонує за 10 тисяч років написати історію свого народу від початку людства до космічної епохи. Однак на тлі колег за жанром цей проєкт виділяють радикальні відхилення від реальної історії. Пришестя інопланетян, розвиток стимпанк-технологій та інші особливості, яких не знала наша історія, можуть змінювати напрямок розповіді, гарантуючи нові варіанти розвитку подій у кожному проходженні.

Розробники обіцяють випробувати стратегічне мислення гравців протягом десять епох – від перших міст до космічних мандрів – зі своїми унікальними правилами та особливостями, а також натякають, що дадуть гарну мотивацію для повторного проходження.

Української мови на старті, на жаль, не буде.