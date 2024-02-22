У пресрелізі не згадується, чи буде Cards of Eternity також підтримувати блокчейн/NFT. Але розробники кажуть, що гра матиме інтеграцію зі штучним інтелектом, який забезпечить величезну варіативність та унікальність досвіду.

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Як це буде

Aether Games має честь бути обраною iwot productions ексклюзивним ліцензіатом цифрової карткової гри для такої відомої та заповітної франшизи, як "Колесо часу". Ми прагнемо створити цифрову картярську гру, яка водночас поважає спадщину шедевра Роберта Джордана та надихає гравців усіх рівнів, як давніх фанатів, так і тих, хто вперше знайомиться з цим надзвичайним фентезійним світом,

– каже Йенс Петерс, генеральний директор Aether Games.

Набір функцій, окреслений Aether Games, є вельми широким. Розробники обіцяють приголомшливі ілюстрації ручної роботи, повністю анімовані карти, кінематографічні CGI-послідовності, крафтинг карт, потужні реліквії, що підсилюють колоду, а також ігрову економіку, де гравці можуть купувати, продавати, обмінювати або навіть здавати свої карти в оренду.

У Cards of Eternity гравці зможуть приєднатися до однієї з фракцій, таких як Aes Sedai та їхні Вартові, або ж Прокляті їхніми темними слугами. Будуть доступні режими PvE (одиночної та кооперативної) кампанії, що занурюють у неймовірно глибоку міфологію "Колеса часу". Новачки знайдуть докладні навчальні посібники для знайомства з грою, а ветерани зможуть скористатися системою підбору партнерів, щоб зіткнутися з іншими гравцями свого рівня майстерності.



Ігровий процес Cards of Eternity / Фото Aether Games



Ігровий процес Cards of Eternity / Фото Aether Games

Але найбільш інтригуючою є підтримка технології One Power AI, яку минулого тижня анонсували iwot productions та першопроходці в розробці програмного забезпечення для штучного інтелекту D1srupt1ve. Гравці зможуть взаємодіяти з персонажами та істотами з франшизи, забезпечуючи основу для теоретично безмежних можливостей для розповіді історій.

Базовий One Power AI буде безплатним для всіх, але повний набір функцій відкриється лише передплатникам сервісу.



Ігровий процес Cards of Eternity / Фото Aether Games



Ігровий процес Cards of Eternity / Фото Aether Games

Закрите бета-тестування Cards of Eternity почнеться цього літа, спочатку на ПК, а потім на мобільних пристроях і консолях. Згодом усі платформи будуть взаємодіяти між собою через крос-платформу.

Подробиці про ціни будуть оголошені пізніше.