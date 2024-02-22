В пресс-релизе не упоминается, будет ли Cards of Eternity также поддерживать блокчейн/NFT. Но разработчики говорят, что игра будет иметь интеграцию с искусственным интеллектом, который обеспечит огромную вариативность и уникальность опыта.

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Как это будет

Aether Games имеет честь быть выбранной iwot productions эксклюзивным лицензиатом цифровой карточной игры для такой известной и заветной франшизы, как "Колесо времени". Мы стремимся создать цифровую карточную игру, которая одновременно уважает наследие шедевра Роберта Джордана и вдохновляет игроков всех уровней, как давних фанатов, так и тех, кто впервые знакомится с этим чрезвычайным фэнтезийным миром,

– говорит Йенс Петерс, генеральный директор Aether Games.

Набор функций, очерченный Aether Games, является весьма широким. Разработчики обещают потрясающие иллюстрации ручной работы, полностью анимированные карты, кинематографические CGI-последовательности, крафтинг карт, мощные реликвии, усиливающие колоду, а также игровую экономику, где игроки могут покупать, продавать, обменивать или даже сдавать свои карты в аренду.

В Cards of Eternity игроки смогут присоединиться к одной из фракций, таких как Aes Sedai и их Стражи, или же Проклятые их темными слугами. Будут доступны режимы PvE (одиночной и кооперативной) кампании, погружающие в невероятно глубокую мифологию "Колеса времени". Новички найдут подробные обучающие пособия для знакомства с игрой, а ветераны смогут воспользоваться системой подбора партнеров, чтобы столкнуться с другими игроками своего уровня мастерства.



Игровой процесс Cards of Eternity / Фото Aether Games



Игровой процесс Cards of Eternity / Фото Aether Games

Но наиболее интригующей является поддержка технологии One Power AI, которую на прошлой неделе анонсировали iwot productions и первопроходцы в разработке программного обеспечения для искусственного интеллекта D1srupt1ve. Игроки смогут взаимодействовать с персонажами и существами из франшизы, обеспечивая основу для теоретически безграничных возможностей для рассказа историй.

Базовый One Power AI будет бесплатным для всех, но полный набор функций откроется только подписчикам сервиса.



Игровой процесс Cards of Eternity / Фото Aether Games



Игровой процесс Cards of Eternity / Фото Aether Games

Закрытое бета-тестирование Cards of Eternity начнется этим летом, сначала на ПК, а затем на мобильных устройствах и консолях. Впоследствии все платформы будут взаимодействовать между собой через кросс-платформу.

Подробности о ценах будут объявлены позже.