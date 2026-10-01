Об'єднання двох епох

Зараз японський видавець одночасно випускає як нові номерні частини, так і оновлені версії класичних проєктів. Проте із часом серія оновлень неминуче наздожене сучасну хронологію сюжету основної серії, пише Video Games Chronicle.

Зараз серія Resident Evil працює за двома напрямками: номерні частини розкривають поточну драму, а римейки дають змогу пережити минуле,

– прокоментував виконавчий продюсер серії Дзюн Такеуті.

За словами керівника, компанія готує масштабний кросовер між римейками та основними іграми ще з моменту виходу Resident Evil Village. Розробники спеціально додають у нові проєкти натяки на класичний сюжет, включаючи згадки корпорації Umbrella, засновника Спенсера та повернення до міста Раккун-Сіті. Раніше ранні частини з PlayStation були важкодоступними для гравців, тому оновлення стали чудовим способом перезапуску.

Загадковий підтекст і плани на майбутнє

У компанії прагнуть повністю розкрити концепцію цього об'єднання перед важливим ювілеєм популярної франшизи.

Гравці мають зрозуміти значення цього кросовера до того, як серія відзначить своє 40-річчя,

– додав Дзюн Такеуті.

Цей ювілей відбудеться у 2036 році, тому розробники мають достатньо часу для втілення своїх задумів. Попри відсутність офіційних анонсів наступних проєктів, фанати очікують на римейки п'ятої та шостої частин культового горору.