Сочетание двух эпох

Сейчас японский издатель одновременно выпускает как новые номерные части, так и обновленные версии классических проектов. Однако со временем серия обновлений неизбежно догонит современную хронологию сюжета основной серии, пишет Video Games Chronicle.

Сейчас серия Resident Evil развивается в двух направлениях: номерные части раскрывают текущую драму, а ремейки позволяют пережить прошлое,

– прокомментировал исполнительный продюсер серии Дзюн Такеути.

По словам руководителя, компания готовит масштабный кроссовер между ремейками и основными играми еще с момента выхода Resident Evil Village. Разработчики специально добавляют в новые проекты отсылки к классическому сюжету, включая упоминания корпорации Umbrella, основателя Спенсера и возвращение в город Раккун-Сити. Ранее ранние части для PlayStation были труднодоступны для игроков, поэтому обновления стали отличным способом перезапуска.

Загадочный подтекст и планы на будущее

В компании стремятся полностью раскрыть концепцию этого объединения перед важным юбилеем популярной франшизы.

Игроки должны понять значение этого кроссовера до того, как серия отметит свое 40-летие,

– добавил Дзюн Такеути.

Этот юбилей состоится в 2036 году, поэтому у разработчиков есть достаточно времени для воплощения своих замыслов. Несмотря на отсутствие официальных анонсов следующих проектов, фанаты ожидают ремейков пятой и шестой частей культового хоррора.