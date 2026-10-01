Capcom розповіла, що робитиме, коли закінчаться римейки Resident Evil

Японська компанія Capcom підготувала план на випадок, коли у неї закінчаться класичні ігри Resident Evil для створення римейків. Розробники вже тривалий час закладають підґрунтя для масштабного об'єднання двох головних сюжетних лінійок культової франшизи.

Об'єднання двох епох

Зараз японський видавець одночасно випускає як нові номерні частини, так і оновлені версії класичних проєктів. Проте із часом серія оновлень неминуче наздожене сучасну хронологію сюжету основної серії, пише Video Games Chronicle.

Зараз серія Resident Evil працює за двома напрямками: номерні частини розкривають поточну драму, а римейки дають змогу пережити минуле,

– прокоментував виконавчий продюсер серії Дзюн Такеуті.

За словами керівника, компанія готує масштабний кросовер між римейками та основними іграми ще з моменту виходу Resident Evil Village. Розробники спеціально додають у нові проєкти натяки на класичний сюжет, включаючи згадки корпорації Umbrella, засновника Спенсера та повернення до міста Раккун-Сіті. Раніше ранні частини з PlayStation були важкодоступними для гравців, тому оновлення стали чудовим способом перезапуску.

Загадковий підтекст і плани на майбутнє

У компанії прагнуть повністю розкрити концепцію цього об'єднання перед важливим ювілеєм популярної франшизи.

Гравці мають зрозуміти значення цього кросовера до того, як серія відзначить своє 40-річчя,

– додав Дзюн Такеуті.

Цей ювілей відбудеться у 2036 році, тому розробники мають достатньо часу для втілення своїх задумів. Попри відсутність офіційних анонсів наступних проєктів, фанати очікують на римейки п'ятої та шостої частин культового горору.