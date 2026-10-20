У магазині Valve стала безплатною колекція інді-ігор, присвячених картам Таро, повідомляє 24 Канал.

Таро-розклад у формі відеоігор

Проєкт Cartomancy Anthology з'явився у серпні 2022 року на платформі Steam та на майданчику itch.io.

Історія розробки збірки розпочалася з краудфандингової кампанії на Kickstarter, де творцям вдалося зібрати понад 30 тисяч доларів США. Автори також планували реліз на консолі Nintendo Switch, однак проєкт не досяг додаткової фінансової мети, тому гру випустили лише для ПК.

Антологія має схвальні відгуки з понад 90% позитивних рецензій від гравців.

Над проєктом працювали 22 окремі команди, до складу яких увійшли понад 70 розробників з усього світу. Видавцем виступила компанія Code Coven, а розробку очолила студія Compact.

Кожна з 22 ігор у складі Cartomancy Anthology відповідає одній із карт Старших Арканів Таро – від "Дурня" та "Мага" до "Смерті" й "Світу". Гравцям пропонують віртуальний розклад карт: витягуючи карту, людина запускає відповідну гру.

Автори об'єднали під одним "дахом" найрізноманітніші жанри – від кулінарних симуляторів та риболовлі до платформерів, аркад і візуальних новел. Більшість інтерактивних історій можна пройти за 5-30 хвилин. Сюжети торкаються тем самопізнання, рефлексії, ментального здоров'я та особистих переживань. Усі ігри містять застереження щодо чутливого вмісту, тому гравці можуть пропускати окремі проєкти.

Трейлер колекції: дивіться відео

Зміна цінового тегу відбулася на початку жовтня 2026 року без попередніх анонсів чи пояснень з боку авторів.

Попри відсутність офіційних коментарів, гравці отримали змогу безкоштовно оцінити десятки експериментальних ідей незалежної сцени.