В магазине Valve стала бесплатной коллекция инди-игр, посвященных картам Таро, сообщает 24 Канал.

Таро-расклад в форме видеоигр

Проект Cartomancy Anthology появился в августе 2022 года на платформе Steam и на площадке itch.io.

История разработки сборника началась с краудфандинговой кампании на Kickstarter, где создателям удалось собрать более 30 тысяч долларов США. Авторы также планировали выпуск на консоли Nintendo Switch, однако проект не достиг дополнительной финансовой цели, поэтому игру выпустили только для ПК.

Антология имеет положительные отзывы: более 90 % рецензий от игроков оказались положительными.

Над проектом работали 22 отдельные команды, в состав которых вошли более 70 разработчиков со всего мира. Издателем выступила компания Code Coven, а разработку возглавила студия Compact.

Каждая из 22 игр в составе Cartomancy Anthology соответствует одной из карт Старших Арканов Таро – от "Дурака" и "Мага" до "Смерти" и "Мира". Игрокам предлагается виртуальный расклад карт: вытаскивая карту, человек запускает соответствующую игру.

Авторы объединили под одной "крышей" самые разнообразные жанры – от кулинарных симуляторов и рыбалки до платформеров, аркад и визуальных новелл. Большинство интерактивных историй можно пройти за 5-30 минут. Сюжеты затрагивают темы самопознания, рефлексии, психического здоровья и личных переживаний. Все игры содержат предупреждения о чувствительном контенте, поэтому игроки могут пропускать отдельные проекты.

Трейлер коллекции: смотрите видео

Изменение цены произошло в начале октября 2026 года без предварительных анонсов или объяснений со стороны авторов.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев, игроки получили возможность бесплатно оценить десятки экспериментальных идей независимой сцены.