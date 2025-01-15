Розробники CD Projekt Red відреагували на нову гру The Blood of Dawnwalker від колишніх колег

Учора ми писали про те, що студія Rebel Wolves, заснована колишніми художниками та розробниками The Witcher 3, випустила перший трейлер своєї майбутньої гри про вампірів. У ній прослідковуються спільні мотиви, такі як атмосфера та музика, а тому порівняння обох проєктів неминуче. Сьогодні стало відомо, що CD Projekt Red відреагувала на цей реліз.

Що кажуть у CDPR

Враховуючи, як багато колишніх працівників CD Projekt Red пішло до Rebel Wolves, цілком зрозуміло, що майбутню гру порівнюють як із третім "Відьмаком", так і з четвертим, який уже ступив на стадію повноцінної розробки. Ми теж вдалися до деяких порівнянь у нашому матеріалі, який ви можете прочитати за посиланням. Однак виявилось, що багато хто в мережі дозволив собі не дуже приємні висловлювання, натякаючи на наслідування стилю й намагаючись зіткнути обидві компанії лобами. Розробники, які все ще працюють у CDPR, не погоджуються з цим. Навпаки, вони вирішили наголосити на взаємній підтримці між ними та Rebel Wolves у свіжому хвалебному відгуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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Будь-хто, хто намагається нацькувати ці ігри одна на одну, займається диявольською роботою. Ці команди мають довгу спільну історію, ми разом тусуємося, разом граємо в ігри, наші групові чати сповнені похвал відповідним командам. Тут нічого, крім любові,

– заявив дизайнер квестів The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 Патрік Міллз.

Він додав, що культурна війна повинна лишатися культурною війною, а "ці ігри мають спільний родовід і спільні цінності".

Його підтримав старший менеджер з комунікацій CDPR Павел Бурза, поставивши коротке риторичне питання: "Чому б не обидві?" Наративний режисер "Відьмака 4" Філіп Вебер повторив думку Міллса у своєму дописі. Він каже, що жартував із креативним директором The Blood of Dawnwalker Матеушем Томашкевичем про те, що в обох трейлерах були використані відсилання до "Опівнічної меси", щоб подати ідею на ранній стадії.

Багато розробників між нашими двома іграми та студіями є друзями, і нам подобається бачити, як наші друзі досягають успіху,

– сказав Вебер.

Сам Томашкевич також долучився до дискусії, погодившись із твердженням про те, що обидві гри цілком можуть існувати разом і не воювати між собою. "Одна не означає, що інша мертва. Це не змагання. Майте трохи поваги", – сказав він.

Нагадаємо, The Blood of Dawnwalker розкаже про персонажа на ім'я Коен, який, як видається, буде чимось середнім між людиною та вампіром, принаймні на це були деякі натяки. Він матиме лише 30 ігрових днів і 30 ігрових ночей, щоб урятувати свою сім'ю. Гра виконана у жанрі темного фентезі й дійсно своєю атмосферою трохи нагадує третього "Відьмака".

Дивіться трейлер The Blood of Dawnwalker: відео