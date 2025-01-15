Розробникам з GSC Game World вдалося неймовірно точно втілити в життя покинуте місто Чорнобиль та його околиці, що зайвий раз підтвердила кропітка робота шанувальника гри з платформи Reddit, інформує 24 Канал з посиланням на його допис.

До теми Гравець STALKER 2 зробив пародію на львівських рієлторів та завірусився у TikTok

Фантастична деталізація локацій зводить з розуму не гірше контролера

Користувач Reddit під ніком Nekomimiee створив цілу низку скриншотів з гри, якими повторив реальні фото, відзняті у Чорнобильській зоні відчуження.

На світлинах можна побачити відомі будівлі, як от Дім Культури "Енергетик", готель "Полісся" чи кінотеатр "Прометей" та зрозуміти наскільки уважно та дбайливо творцями гри створювалися локації для проєкту.

Сумнозвісно відомий готель / Фото з Reddit

Легендарний ДК / Фото з Reddit

Панорама міста / Фото з Reddit

Одна з барж / Фото з Reddit

Одна з вулиць забутого міста / Фото з Reddit

Фантастичний мурал / Фото з Reddit

Той самий Прометей / Фото з Reddit

Точно відома геймерам локація / Фото з Reddit

Видовищна мозаїка / Фото з Reddit

Геймер отримав визнання за такий пізнавальний "проєкт" та пообіцяв повернутися з другою частиною цієї віртуальної подорожі.