Разработчикам из GSC Game World удалось невероятно точно воплотить в жизнь заброшенный город Чернобыль и его окрестности, что лишний раз подтвердила кропотливая работа поклонника игры с платформы Reddit, информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Фантастическая детализация локаций сводит с ума не хуже контроллера

Пользователь Reddit под ником Nekomimiee создал целый ряд скриншотов из игры, которыми повторил реальные фото, отснятые в Чернобыльской зоне отчуждения.

На фотографиях можно увидеть известные здания, такие как Дом Культуры "Энергетик", отель "Полесье" или кинотеатр "Прометей" и понять насколько внимательно и бережно создателями игры создавались локации для проекта.

Печально известный отель / Фото с Reddit

Легендарный ДК / Фото с Reddit

Панорама города / Фото с Reddit

Одна из барж / Фото с Reddit

Одна из улиц забытого города / Фото с Reddit

Фантастический мурал / Фото с Reddit

Тот самый Прометей / Фото с Reddit

Точно известная геймерам локация / Фото с Reddit

Зрелищная мозаика / Фото с Reddit

Геймер получил признание за такой познавательный "проект" и пообещал вернуться со второй частью этого виртуального путешествия.