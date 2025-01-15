Разработчикам из GSC Game World удалось невероятно точно воплотить в жизнь заброшенный город Чернобыль и его окрестности, что лишний раз подтвердила кропотливая работа поклонника игры с платформы Reddit, информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщение.
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Фантастическая детализация локаций сводит с ума не хуже контроллера
Пользователь Reddit под ником Nekomimiee создал целый ряд скриншотов из игры, которыми повторил реальные фото, отснятые в Чернобыльской зоне отчуждения.
На фотографиях можно увидеть известные здания, такие как Дом Культуры "Энергетик", отель "Полесье" или кинотеатр "Прометей" и понять насколько внимательно и бережно создателями игры создавались локации для проекта.
Печально известный отель / Фото с Reddit
Легендарный ДК / Фото с Reddit
Панорама города / Фото с Reddit
Одна из барж / Фото с Reddit
Одна из улиц забытого города / Фото с Reddit
Фантастический мурал / Фото с Reddit
Тот самый Прометей / Фото с Reddit
Точно известная геймерам локация / Фото с Reddit
Зрелищная мозаика / Фото с Reddit
Геймер получил признание за такой познавательный "проект" и пообещал вернуться со второй частью этого виртуального путешествия.