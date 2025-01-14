Чого очікувати від гри

Rebel Wolves було створено майже два роки тому, а інформація про розробку її першої гри з'явилась на початку 2024 року. У першому трейлері ми бачимо молодого чоловіка, який несе свою маленьку сестру через середньовічне європейське місто, спустошене чумою та кровожерливими вампірами. Після того, як його зупиняють озброєні охоронці, які планували вбити дівчинку, сцена перетворюється на кривавий вампірський хаос, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Дивіться також Kingdom Come: Deliverance 2 матиме найдовший сценарій в історії ігор

Ось кілька спостережень, які можуть спасти вам на думку, коли ви переглянете трейлер:

Гра буде по духу трохи нагадувати третього "Відьмака".

Ми чуємо схожі музичні мотиви, у яких використовуються ті ж самі інструменти, бачимо знайомі стилі європейських пейзажів та архітектури й навіть атмосфера відчувається дуже знайомою.

Трейлер здебільшого кінематографічний, але не поспішайте закривати вікно у кінці, адже на останніх секундах нам дають кілька коротких демонстрацій ігрового процесу з реальною графікою.

Хоча ці кілька секунд занадто короткі, щоб робити якісь висновки, все ж можна зрозуміти, що це далеко не прохідний проєкт, а гра з великими амбіціями та планами.

На нас знову чекають ефектні й зовсім небанальні монстри – те, чи там вирізнявся "Відьмак". Наприклад, у фінальній демонстрації ми бачимо щось схоже на живу машину в стилі стимпанк – вона обтягнута шкірою або тканиною, має металеві кінцівки, а її очі світяться червоним.

Дивіться трейлер The Blood of Dawnwalker: відео

Усе це зовсім не дивно, враховуючи, що Rebel Wolves очолює ігровий директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич, який залишив CDPR у 2021 році після звинувачень у залякуванні, а також колишній керівник квестів Witcher 3 і Cyberpunk Матеуш Томашкевич. До них приєдналися колеги-випускники CDPR Бартломей Ґавель, арт-директор The Witcher 3, і Якуб Шамалек, режисер з оповіді. Директорка анімації Тамара Завада також покинула свою колишню студію у 2024 році.

The Blood of Dawnwalker – перший розділ абсолютно нової рольової саги від Rebel Wolves. Це однокористувацька рольова гра у жанрі темного фентезі з відкритим світом, а також сильним акцентом на історії та оповіді, розповідає студія.

Також відомо, що головного героя зватимуть Коен. Його історія наразі тримається у таємниці, але він, судячи з усього, буде гібридом людини й вампіра, оскільки в своїй заяві компанія пише, що персонаж "поєднуйте вампірську силу з людською рішучістю".

У цьому світі дуже важливим буде відслідковування зміни дня і ночі, але поки що неясно, як саме це впливатиме на ігровий процес і чи зможемо ми виходити на вулицю вдень.

Вам потрібно буде уважно стежити за тим, щоб не зголодніти, інакше ви почнете харчуватися своїми друзями.

На додачу до цього відчуття терміновості, у вас буде лише 30 ігрових днів і 30 ігрових ночей, щоб урятувати свою сім'ю – схоже, це буде головним завданням гри. На щастя, ви можете дещо впливати на те, як швидко рухається час, виконуючи завдання, які пересувають годинник.

Нам також показали здібності до миттєвого переміщення, тож наш персонаж, судячи з усього, зможе телепортуватися на короткі відстані, щоб миттєво вступати в бій.

Повне розкриття геймплею заплановано на літо 2025 року. Коли вийде гра, невідомо. Вона розробляється для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.