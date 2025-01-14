Чего ожидать от игры

Rebel Wolves была создана почти два года назад, а информация о разработке ее первой игры появилась в начале 2024 года. В первом трейлере мы видим молодого человека, который несет свою маленькую сестру через средневековый европейский город, опустошенный чумой и кровожадными вампирами. После того как его останавливают вооруженные охранники, которые планировали убить девочку, сцена превращается в кровавый вампирский хаос, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Вот несколько наблюдений, которые могут прийти вам в голову, когда вы посмотрите трейлер:

Игра будет по духу немного напоминать третьего "Ведьмака".

Мы слышим похожие музыкальные мотивы, в которых используются те же самые инструменты, видим знакомые стили европейских пейзажей и архитектуры и даже атмосфера чувствуется очень знакомой.

Трейлер в основном кинематографический, но не спешите закрывать окно в конце, ведь на последних секундах нам дают несколько коротких демонстраций игрового процесса с реальной графикой.

Хотя эти несколько секунд слишком короткие, чтобы делать какие-то выводы, все же можно понять, что это далеко не проходной проект, а игра с большими амбициями и планами.

Нас снова ждут эффектные и совсем небанальные монстры – то, ли там отличался "Ведьмак". Например, в финальной демонстрации мы видим нечто похожее на живую машину в стиле стимпанк – она обтянута кожей или тканью, имеет металлические конечности, а ее глаза светятся красным.

Смотрите трейлер The Blood of Dawnwalker: видео

Все это совсем не удивительно, учитывая, что Rebel Wolves возглавляет игровой директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич, который покинул CDPR в 2021 году после обвинений в запугивании, а также бывший руководитель квестов Witcher 3 и Cyberpunk Матеуш Томашкевич. К ним присоединились коллеги-выпускники CDPR Бартломей Гавель, арт-директор The Witcher 3, и Якуб Шамалек, режиссер по повествованию. Директор анимации Тамара Завада также покинула свою бывшую студию в 2024 году.

The Blood of Dawnwalker – первая глава совершенно новой ролевой саги от Rebel Wolves. Это однопользовательская ролевая игра в жанре темного фэнтези с открытым миром, а также сильным акцентом на истории и повествовании, рассказывает студия.

Также известно, что главного героя будут звать Коэн. Его история пока держится в тайне, но он, судя по всему, будет гибридом человека и вампира, поскольку в своем заявлении компания пишет, что персонаж "сочетает вампирскую силу с человеческой решимостью".

В этом мире очень важным будет отслеживание смены дня и ночи, но пока что неясно, как именно это будет влиять на игровой процесс и сможем ли мы выходить на улицу днем.

Вам нужно будет внимательно следить за тем, чтобы не проголодаться, иначе вы начнете питаться своими друзьями.

В придачу к этому ощущение срочности, у вас будет лишь 30 игровых дней и 30 игровых ночей, чтобы спасти свою семью – похоже, это будет главной задачей игры. К счастью, вы можете несколько влиять на то, как быстро движется время, выполняя задания, которые передвигают часы.

Нам также показали способности к мгновенному перемещению, так что наш персонаж, судя по всему, сможет телепортироваться на короткие расстояния, чтобы мгновенно вступать в бой.

Полное раскрытие геймплея запланировано на лето 2025 года. Когда выйдет игра, неизвестно. Она разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.