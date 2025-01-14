Готовьтесь к длительному прохождению

В августе 2024 года в соцсети X появилась публикация, которая анонсировала 11 000 "типичных сценарных страниц" в сценарии Kingdom Come: Deliverance 2. Это равняется примерно 2,2 миллиона слов диалога. Однако вчера ютубер, известный как ESO Danny, опубликовал твит, в котором уменьшил это число до 1 700 000 слов. Издатель Warhorse Studios с этим не согласился и оставил свой комментарий, сообщает 24 Канал.

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В своем ретвите, который был дополнен всего одним предложением, говорится, что информация ESO Danny ложная:

На самом деле это более 2,2 миллиона слов в Kingdom Come: Deliverance 2, Дэнни,

– написали представители компании.

Таким образом предыдущие слухи, как можно понять, оказались правдивыми и нас ждет нечто невероятно масштабное. Для сравнения, сценарий GTA 5 имел всего 3 500 страниц, а Baldur's Gate 3 попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный сценарий для видеоигры с ее двумя миллионами слов.

Первый трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2: видео

Трудно представить, сколько часов нам понадобится, чтобы пройти Kingdom Come: Deliverance 2. Baldur's Gate 3 требовала от вас по разным данным от 20 до 38 часов только на основную сюжетную линию, а в целом все задания и детальные исследования мира требуют от 65 до 75 часов. Глава Larian Studios, Свен Винке, в интервью игровому журналу IGN вообще заявлял, что прохождение займет до 100 часов. Так что от Kingdom Come: Deliverance 2 мы можем ожидать похожих результатов.

Kingdom Come: Deliverance 2 – это ролевая игра с открытым миром эпических масштабов, которая является продолжением Kingdom Come: Deliverance 2018 года. Здесь мы присоединяемся к нашему главному герою, Генри из Скалица, который исследует мир, который вдвое больше того, что был ранее. С бесчисленными побочными квестами и интересной (надеемся) историей.

Второй трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2: видео